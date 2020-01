A10, ispezione alle gallerie. Per due notti chiuso allacciamento A26-Arenzano

In direzione di Savona nelle notti di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio

Sulla A10 Genova-Savona, nell’ambito del piano di ispezioni delle gallerie programmate nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, subito dopo la stazione di Genova Pra’ e Arenzano, verso Savona.

In alternativa, chi proviene da Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A10, alla stazione autostradale di Arenzano, per proseguire verso Savona.

Chi proviene dalla A26 (da Gravellona Toce/Alessandria) sarà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona, verso Genova, e potrà uscire a Genova Pra’, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione di Arenzano.

Si precisa che, chi è in viaggio sulla A10 (con provenienza Savona), potrà regolarmente accedere alla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Alessandria/Gravellona.



