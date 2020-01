Aggiornamento: transito riaperto. Una valigia era stata abbandonata presso la fermata dei bus di via Alpini d’Italia. Non era, per fortuna, un pacco-bomba. Anche i bus hanno ripreso il regolare percorso.

Strada chiusa dalle 14:45 tra via Adua e via Antonio Gramsci per allarme bomba. Transito bus deviato.



