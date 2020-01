Parto e intervento a lieto fine dei vigili del fuoco a Sampierdarena

È stata la partoriente, una ragazza molto giovane (pare non abbia nemmeno vent’anni) a chiamare i soccorsi in via Balbi Piovera. Aveva rotto le acque aveva i dolori del travaglio e non riusciva ad andare ad aprire la porta ai militi dell’ambulanza e al 118.

Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta e sono potuti entrare insieme ai soccorsi inviati dal 118, la giovane mamma aveva appena dato alla luce il piccolo al termine del travaglio.

La mamma è il neonato sono stati trasportati in ospedale.

In copertina: foto d’archivio

