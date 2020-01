Nonnina non fa rientro nella casa di riposo. Trovata dai Vvf

Alle ricerche della quasi ottantenne hanno partecipato anche carabinieri e soccorso alpino

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Montoggio per la ricerca di una signora anziana che, allontanatasi dalla struttura in cui è ospite, non vi aveva fatto più rientro.

Anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per una ricerca della donna malata di Alzheimer. Alle 18:30 è stata individuata nel bosco dietro la casa di cura in buona salute, ma in leggero stato confusionale

I vigili del fuoco e il soccorso alpino, dopo circa due ore di ricerca, sono riusciti ad intercettare la quasi ottantenne e riportarla alle cure del centro per anziani

