Domani, 24 gennaio, il ricordo di Guido Rossa, il sindacalista ucciso dalle Br

Domani, venerdì 24 gennaio 2020 saranno passati 41 anni dall’uccisione di Guido Rossa. Diversi gli appuntamenti per raccontare il sindacalista ucciso dalle Brigate rosse.

ore 9.00 via Fracchia, commemorazione a cura del Comune di Genova presso il cippo collocato nei giardini di Via Fracchia, in collaborazione con ANPI Oregina e Municipio I Centro Est

Programma:

Raduno dei partecipanti presso i giardini di Via Fracchia

Deposizione di una corona presso il cippo

Interventi :

Alberto Pera – AN.P.I Oregina (introduzione)

Federica Cavalleri – Assessore Municipio I Centro Est

Donatella Alfonso – AN.P.I. Provinciale

Marco Bucci – Sindaco

Saranno presenti una rappresentanza di studenti della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale Oregina “Gastaldi”

ore 10.30 – 12.30 commemorazione in ArcelorMittal. Conclude Maurizio Landini.

ore 14.00 – piazza Piccapietra a cura di Cgil Cisl Uil Genova.

Cgil, Cisl e Uil ne celebrano il ricordo attraverso la commemorazione che avrà luogo presso il monumento a lui dedicato in largo XII ottobre, dove verrà deposta una corona di fiori.

Alla cerimonia saranno presenti i segretari di Camera del Lavoro Cgil Genova, Cisl Genova, Uil Liguria

Partecipa tra gli altri il vice sindaco del Comune di Genova Stefano Balleari. Orazione a cura Cgil

ore 15.00 – via san Giovanni d’Acri a cura di Camera del lavoro di Genova. Interviene tra gli altri il Presidente del Municipio Medio Ponente Mario Bianchi. Partecipa il Comune di Genova. Conclude Maurizio Landini Segretario Generale Cgil. Durante l’incontro sarà proiettato un breve video inedito a cura di Radio Articolo 1 sulla figura di Guido Rossa.

Il video dal titolo “Guido, le parole e l’azione” è stato realizzato da RadioArticolo1 in occasione del 41esimo anniversario dell’omicidio di Guido Rossa. I testi sono di Ilaria Romeo, Archivio Storico Cgil Nazionale. La voce è di Massimo Dapporto e la musica di Dimitri Scarlato.

Anche quest’anno la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova gli renderà omaggio con un incontro pubblico presso la sede di Via San Giovanni d’Acri 6. L’appuntamento, fissato alle ore 15, si aprirà con la proiezione di un mini-documentario con testimonianze e filmati d’epoca realizzato da Radio Articolo 1. I testi del video dal titolo “Guido, le parole e l’azione” sono di Ilaria Romeo, Archivio Storico Cgil Nazionale. Massimo Dapporto ha prestato la voce e Dimitri Scarlato ha regalato le note. Le immagini sono dell’Aamod, la regia di Mauro Desanctis, la grafica di Massimiliano Acerra. Dopo la proiezione prenderà la parola il Segretario Generale della Camera del Lavoro Igor Magni per i saluti e a seguire il presidente del Municipio Medio Ponente Mario Bianchi.

Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale Cgil Maurizio Landini.

Al termine dell’incontro sarà posta un corona al cippo che i compagni di lavoro di Rossa gli avevano dedicato qualche anno dopo la scomparsa e che oggi è conservato presso il piazzale antistante la Camera del Lavoro.

