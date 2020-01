Cominciano le difficoltà per la viabilità su strade e autostrade

La mattina comincia con la coda sulla A26 (direzione: Voltri) tra Ovada e Masone per lavori.

Disagi per la viabilità a Sestri, in via Siffredi, a causa di un incidente tra motoveicoli. Sul posto i soccorsi inviati dal 118 e la polizia locale.

