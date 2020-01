Una persona è deceduta sul bus della linea 1 alle 13:30. Il mezzo proveniva a ponente e aveva quasi raggiunto il capolinea

Una persona ha avuto un malore sul bus della linea 1. Il mezzo stava provenendo da Ponente ed era quasi arrivato al capolinea di Caricamento.

L’autista ha chiamato il 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvare la vita della persona e non hanno potuto che constatare il decesso. La vettura è stata ovviamente fermata per i soccorsi.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...