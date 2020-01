Tursi pensa a spostare il capolinea Flixbus in via San Benedetto

In altre città ci sono fermate con lunghi tratti a disposizione, biglietterie e uffici della compagnia a disposizione degli utenti

Carmelo Cassibba (Vince Genova) ha chiesto in consiglio comunale se non sia possibile spostare il capolinea del Flixibus da via Fanti d’Italia dove <crea disagi alla circolazione delle auto ed è poco sicuro per gli utenti>.

Ha risposto l’assessore Matteo Campora: «L’ufficio della mobilità ha ipotizzato il riposizionamento delle linee dei bus nazionali su via San Benedetto che presenta una maggiore area di accosto con differente organizzazione della porzione stradale. Questo sarà oggetto di uno specifico progetto».

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...