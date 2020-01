Straordinari non pagati, a Tursi continuano le polemiche

Il Pd risponde all’assessore Viale: <Chiede a questo governo di prorogare una norma che non esiste perché quello gialloverde non l’aveva inserita nel decreto Genova>

Continua a Tursi la polemica per il mancato pagamento degli straordinari di dicembre nella busta paga di gennaio.

<Dall’assessore al Personale Giorgio Viale – dichiara il gruppo Pd in una nota – da giorni arriva la richiesta di prorogare una norma che il Governo giallo-verde, il suo Governo, a suo tempo non ha inserito nel Decreto Genova, cioè la possibilità di sforare il tetto di spesa previsto per gli straordinari. L’assessore Viale dovrebbe sapere che il Comune di Genova, anche attraverso ordini del giorno approvati in aula, aveva chiesto al Governo giallo-verde di inserire nel Decreto Genova la possibilità per l’amministrazione di sforare il tetto dello straordinario. Questo non è avvenuto e così l’attuale Governo non può prorogare una disposizione che non esiste. Come ha potuto l’assessore Viale autorizzare ore straordinarie non coperte economicamente? Una grave mancanza di conoscenza da parte sua, che ha danneggiato i lavoratori>.



