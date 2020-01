Sant’Egidio: guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”

Raccoglie tutte le indicazioni di servizi pubblici e privati indispensabili per chi si trova in stato di necessità

Genova aggiorna l’edizione della Guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi“, che raccoglie tutte le indicazioni di servizi pubblici e privati indispensabili per chi si trova in stato di necessità.

La Guida è distribuita in copie tascabili alle persone senza dimora ed è disponibile in versione digitale per diverse città. È uno strumento utile anche per chi vuole aiutare.

L’edizione di Genova è dedicata a Pietro Magliocco, una delle prime persone conosciute della Comunità di Sant’Egidio durante il servizio serale a chi vive per strada. Dormiva alla stazione e morì per una polmonite. Aveva 57 anni. Il ricordo di tutti coloro che in questi anni sono morti per strada è portato avanti con questa guida perché nessuno muoia o sia abbandonato nella solitudine o nell’indifferenza.

La guida è scaricabile qui sotto.

