Impiegato tampona pensionato in scooter e scappa. Denunciato

La vittima ha riportato una prognosi molto severa: 54 giorni. L’omissione di soccorso ha “fruttato” al trentenne che ne è responsabile una denuncia per lesioni stradali

Il fatto è successo qualche tempo fa nel levante, dove G.M., pensionato di 64 anni, è finito in ospedale a causa di un grave incidente stradale. È stato lui stesso a denunciare che, mentre era alla guida del suo scooter, è stato tamponato. Dopo l’urto è caduto al suolo, causandosi lesioni gravissime giudicate dai sanitari guaribili soltanto dopo un lungo periodo di cure: 54 giorni. Le indagini hanno portato all’individuazione del responsabile: Z.M. genovese, di 30 anni, impiegato che è stato denunciato da CC di Sestri Levante per i reati di lesioni gravi, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale.

