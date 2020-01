Code in A7 e A26 per lavori. Rallentamenti sulle strade urbane di Valbisagno e Valpolcevera e in Lungomare Canepa

A7: coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

A26: coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori

In città traffico rallentato in Lungomare Canepa e, a tratti, in Valbisagno e in Valpolcevera

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...