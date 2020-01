Comune: coi fondi del Ministero stazioni metro di Canepari e Martinez entro il 2024

Il Ministero dei Trasporti ha stanziato 137 milioni di euro

Un accordo tra Comune di Genova e Ministero dei trasporti (che impegna 137 milioni di euro per i lavori) stabilisce in 4 anni la realizzazione del prolungamento in Valpolcevera e Valbisagno della linea della metropolitana.

In Valpolcevera, secondo lo storico progetto, i treni dovrebbero raggiungere via Canepari mentre in Valbisagno la nuova stazione sarà a San Fruttuoso, in piazza Martinez. Nell’attesa del prolungamento verso l’ospedale San Martino che rappresenterebbe una vera rivoluzione nel trasporto pubblico.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...