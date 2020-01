Meteo Limet: vento forte e cielo sereno. Attenzione alle raffiche

Meteo Genova: Una vasta depressione continua ad agire sulla Penisola Iberica mentre sul Mediterraneo va via via intensificandosi un campo di alta pressione.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: martedì 21 gennaio 2020

Avvisi: prestare attenzione soprattutto al mattino per la ventilazione che risulterà ancora forte settentrionale con raffiche sino a burrasca forte (oltre 75 km/h). In particolare su zone esposte ai venti da nord del settore centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: nel primo mattino breve ed innocuo passaggio di velature sul settore centro-occidentale della regione. In mattinata cielo sereno ovunque. Nel corso del pomeriggio altre velature in arrivo da sud su tutta la regione, in un contesto comunque molto soleggiato.

Venti: ancora forti da nord al mattino, con raffiche sino a burrasca forte (oltre i 75 km/h), più probabili su centro-ponente. In particolar modo su zone esposte ai venti da nord, come valichi appenninici, crinali, sbocchi vallivi ed in mare aperto. Nel pomeriggio leggero indebolimento della ventilazione.

Mari: stirati sotto costa. Da molto mosso ad agitato il basso bacino ligure. Moto ondoso in generale calo dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +6/+10°C, max: +10/+13°C.

Interno: min -2/+3°C, max: +4/+8°C.





