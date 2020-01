Meteo Limet: nuvoloso. temperature in calo fino a -4 nell’interno

Meteo Genova: anticiclone sull’Europa centrale ed aria più fredda vincolata verso la penisola, intenta ad alimentare una depressione sul Mediterraneo occidentale. La nostra regione è in parte interessata marginalmente dal sistema ciclonico con nuvolosità sparsa, dall’altra subisce gli effetti delle correnti settentrionali più fredde.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 20 gennaio 2020

Avvisi: prestare attenzione per la ventilazione che risulterà forte settentrionale con raffiche sino a burrasca forte (oltre 75 km/h). In particolare su zone esposte ai venti da nord del settore centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: sulle cime appenniniche ed i versanti padani nubi basse, in particolare sui rilievi del centro-ponente al mattino, quando sarà possibile qualche fiocco di neve a ridosso delle Alpi Liguri e Marittime. Altrove giornata caratterizzata da nubi sparse per stratificazioni medio-alte a tratti spesse, senza fenomeni.

Venti: tesi o forti settentrionali, con raffiche sino a burrasca o localmente burrasca forte (oltre i 75 km/h), più probabili su centro-ponente. In particolar modo su zone esposte ai venti da nord, come valichi appenninici, crinali, sbocchi vallivi ed in mare aperto.

Mari: stirati sotto costa. Da molto mosso ad agitato il basso bacino ligure.

Temperature: in ulteriore calo

Costa: min +3/+6°C, max: +6/+10°C.

Interno: min -4/+3°C, max: +3/+8°C.





Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...