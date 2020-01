GenovaClener all’attacco della spazzatura della spiaggia di Sturla

Venticinque “Cleaners”, 2 ore di lavoro ciascuno, 23 sacchi della spazzatura raccolti

Nuova giornata di impegno per i volontari di GenovaClener, uno dei gruppi (composti principalmente da giovani) che stanno nascendo in città per liberare i luoghi pubblici dalla spazzatura. Oggi, 19 gennaio, è toccato alla spiaggia di Sturla dove i “Cleaners” hanno riempito 23 sacchi di spazzatura divisi in plastica, vetro e indifferenziata.

L’attività dei volontari, per l’acquisto dei materiali d’uso (sacchi, palette per raccogliere le siringhe e altri attrezzi) vengono finanziati da commercianti. Questa volta il gruppo ringrazia <Tazze Pazze Caffetteria Gourmet per la generosa donazione che ci ha fatto>.

La prossima spedizione si terrà il prossimo weekend in un luogo da definire.

Potete reperire informazioni sul gruppo Facebook.







