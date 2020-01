Nella notte sale il livello del Recco, evacuate due famiglie ad Avegno

Conseguenze del maltempo anche a Bogliasco, dove un masso è caduto in via San Bernardo, la strada che porta ai campi della Sampdoria. Anche lì sono intervenuti i vigili del fuoco

Le precipitazioni, nella notte, sono state intense e persistenti, soprattutto nel levante. Tanto da far innalzare il livello del torrente Recco e da far temere per gli abitanti di una casa nel comune di Avegno. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo che hanno allontanato due famiglie dalle loro abitazioni dove hanno potuto far rientro alle 3:30.



