Meteo Limet: torna il sole. Nei prossimi giorni arriverà il freddo

Meteo Genova: La veloce perturbazione in transito nella notte ha lasciato solo una residua instabilità sull’estremo levante nella mattinata di oggi, sabato 18 gennaio. Tra domenica e lunedì aria fredda da nord-est sarà accompagnata da nubi irregolari non associata a fenomeni di rilievo.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 18 gennaio 2020

Avvisi: Venti forti da nord al primo mattino sul settore centro-occidentale, in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

Cielo e Fenomeni: Tra la notte e il primo mattino instabilità concentrata tra il Tigullio orientale e lo Spezzino con residui rovesci anche localmente temporaleschi, in attenuazione. Qualche nevicata sui rispettivi rilievi sopra gli 800-1000 metri. Sul resto della regione bel tempo o situazione in miglioramento. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque e clima limpido; velature in arrivo sull’Imperiese senza conseguenze.

Venti: Moderati o forti da nord al mattino, in attenuazione nell’arco della giornata.

Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo. Moto ondoso in attenuazione.

Temperature: In aumento specie lungo le coste nel pomeriggio.

Costa: min +7/+12°C, max: +13/+16°C.

Interno: min 0/+7°C, max: +10/+13°C.





