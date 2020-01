Meteo Limet, nella notte piogge e nevicate sui rilievi

Meteo Genova: tra venerdì e sabato una rapida perturbazione porterà piogge e nevicate sui rilievi, poi temporaneo miglioramento prima di un nuovo ritorno della nuvolosità.

Lo dice Simone Frattini dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: venerdì 17 gennaio 2020

Avvisi: tra il tardo pomeriggio e la serata venti forti da sud-ovest. Successiva rapida rotazione a nord sul ponente con intensità fino a burrasca.

Nella notte su sabato possibili rovesci intensi tra il Genovesato e il Tigullio.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi sul centro-levante, generalmente soleggiati a ponente. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio rapido aumento della nuvolosità anche sul ponente e le prime piogge interesseranno il medio levante.

Da metà pomeriggio precipitazioni diffuse avranno luogo sull’imperiese e saranno in graduale estensione verso est. In serata e nella nottata su sabato prevediamo precipitazioni anche a carattere di rovescio intenso sul settore centro-orientale.

Quota neve oltre i 1000/1200mt, in calo nel corso della notte fino a 700/800mt.

Venti: da deboli a moderati da sud-ovest con rinforzi fino a forti tra il tardo pomeriggio e la serata. Successiva rapida rotazione a nord sul centro-ponente con intensità fino a burrasca.

Mari: da mosso a molto mosso.

Temperature: minime in calo, massime in lieve flessione solo sull’Appennino.

Costa: min +5/+10°C, max: +10/+14°C.

Interno: min -4/+5°C, max: +5/+10°C.





