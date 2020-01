Aggressioni al pronto soccorso, Uil chiede forze dell’ordine H24

Aggressioni al pronto soccorso, Uil Liguria e Uil Fpl scrivono a Prefetto, Questore e Sindaco di Genova per l’apertura di un confronto istituzionale con le parti sociali sull’emergenza aggressioni sul lavoro

<La cronaca di questi giorni racconta ancora dei fenomeni di violenza che si scatenano, ormai puntualmente, nelle strutture di pronto soccorso di Genova ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto – dicono al sindacato -.Uil Liguria e Uil Fpl hanno preso carta e penna e hanno indirizzato a prefetto, questore e sindaco di Genova richieste molto precise a tutela del personale dei pronto soccorso cittadini privi della dovuta attenzione>.

<È ormai sempre più frequente il verificarsi di aggressioni nei confronti del personale operante presso le strutture sociosanitarie e in particolare nei pronto soccorso – spiega Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria – Da tempo Uil e Uil Fpl hanno denunciato e stigmatizzato tale gravissima situazione anche organizzando il 9 luglio 2019 un convegno su questi temi presso l’Ente Ospedali Galliera>.

La Uil Fpl ha predisposto il testo di una proposta di legge contro le aggressioni al personale dipendente nella pubblica amministrazione. <All’interno dei pronto soccorso le condizioni di lavoro, per quanti vi operano, sono ormai divenute insostenibili a causa delle dotazioni organiche ormai insufficienti e con una logistica ospedaliera inadeguata – aggiunge Carlo Benvenuto, segretario generale Uil Fpl Genova e Liguria – Gli operatori sono professionisti chiamati a rispondere ad un’emergenza sull’emergenza: devono far fronte quotidianamente alle situazioni di disagio che si determinano tra gli utenti e che spesso sfociano nelle denunciate aggressioni>.

Uil Liguria e Uil Fpl ritengono <necessario procedere, da subito, con un’azione da parte tutte le istituzioni interessate per adeguare le presenze H24 delle forze dell’ordine dedicate al presidio nei pronto soccorso>. Uil Liguria e Uil Fpl, ritenendo quella delle aggressioni sul luogo di lavoro un’emergenza, hanno chiesto a Prefetto, Questore e Sindaco un incontro a breve per discutere della sicurezza all’interno delle strutture di pronto soccorso sul territorio cittadino.

