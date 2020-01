Riaperto lo svincolo A6-A10 chiuso per incidente. Uomo investito dalla sua auto che si sgancia dal carroattrezzi

È successo nel tratto con i cambi di corsia per il crollo del ponte causato da una frana

Sulla A6 Torino-Savona è chiuso il tratto tra Altare e Bivio A6/A10 Savona in direzione Savona a causa di un’incidente nell’area con scambi di carreggiata per il ponte crollato per la frana. Il traffico diretto a Savona, dopo essere uscito ad Altare, può rientrare per Savona. Il traffico diretto a Savona, dopo essere uscito ad Altare, può rientrare per Savona.

Una persona è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Carcare e portata in codice giallo. all’ospedale San Paolo di Savona. In realtà l’uomo non è rimasto ferito nell’incidente: è sceso illeso dall’auto finita contro il guardrail dopo che aveva sbandato. Il veicolo, però, quando è stato recuperato al carro attrezzi, si è sganciato e gli è finito addosso. È successo alle 18.

