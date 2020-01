Via Assarotti, il Municipio Centro Est chiede e ottiene il telelaser

Oggi l’ennesimo investimento sulle strisce. Il presidente Andrea Carratù e l’assessore Andrea Grasso chiedono e ottengono dalla polizia locale i controlli di velocità sulla strada che va da Corvetto a piazza Manin

In via Assarotti è una mattanza. Nonostante siano stati fatti lavori per rendere evidenti le strisce pedonali, siano stati messi i pannelli che le indicano, che di notte proiettano anche luce sulle zebre. Niente da fare: gli incidenti continuano ad accadere e sono spesso causati dalla velocità eccessiva che impedisce ai guidatori di frenare in tempo per evitare l’impatto.

<Abbiamo chiesto e ottenuto dalla polizia locale del I distretto – spiega l’assessore municipale Andrea Grasso – di cominciare frequenti controlli con il telelaser per misurare la velocità. Cominceranno dopo i lavori di asfaltatura di Aster nel tratto più a monte, sollecitati anche dalla polizia locale>.

I lavori cominceranno mercoledì prossimo al termine dei lavori di Open Fiber. Dureranno circa una settimana. Dopo, fioccheranno sanzioni per chi non rispetta i limiti di velocità mettendo a repentaglio la vita dei pedoni, dei motociclisti e degli altri automobilisti.

