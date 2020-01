Mattina infernale per il traffico: code in autostrada e in città

Sopraelevata in tilt, code in A7 e A26, incidente in lungomare Canepa

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso, coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A26: Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

Sulle strade urbane: un incidente rallenta il traffico in Lungomare Canepa e in tutte le strade vicine. Il sinistro è avvenuto tra un tir e un’auto. Rallentamenti in sopraelevata in direzione Ponente.

