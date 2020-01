Giornata della trasparenza Asl3, si parlerà di prevenzione, cardiopatie e tumori

Al centro dell’attenzione la medicina di condivisione e le iniziative raccontate da associazioni ed enti locali

La Giornata della Trasparenza Asl3 – evento aperto alla cittadinanza – rappresenta un momento di condivisione non solo dei percorsi avviati dall’Amministrazione e dei risultati ottenuti nell’ambito della trasparenza e lotta alla corruzione nel 2019, ma anche delle attività e delle iniziative promosse per garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria e una presa in carico efficace dei bisogni di salute.

Nell’ambito dell’incontro verrà dato ampio spazio al nuovo approccio – messo da tempo in atto in Asl3 – dedicato alla medicina di condivisione e, in quest’ottica, alle collaborazioni in essere con Associazioni, Enti locali e portatori di interesse.

L’evento si svolgerà presso a Sala della Piramide dell’Agenzia delle Entrate in via Fiume 2

Di seguito il programma.

ORE 17

SALUTI AUTORITÀ

ORE 17.15

PROPOSTA DI NUOVO MANAGEMENT SOCIOSANITARIO: LA MEDICINA DI CONDIVISIONE

LUIGI CARLO BOTTARO

Direttore Generale Asl3

ORE 17.30 ALCUNE ESPERIENZE DI CONDIVISIONE

RISOLVERE I PROBLEMI A COSTO ZERO

GABRIELE VERRONE

Presidente Arcat Liguria

LA PRESA IN CARICO DELLE CARDIOPATIE CONGENITE NEGLI ADULTI

FABIO SCHIAVI

Presidente dell’Associazione Piccoli Cuori Onlus

IL PATTO PER LA SALUTE MENTALE

AMEDEO GAGLIARDI

Portavoce del Coordinamento per Quarto



IL PERCORSO DELLA BREAST UNIT ASL3

DELIANA MISALE

Referente Regionale “Noi Ci Siamo” Associazione Nazionale Tumore al Seno Metastatico



ORE 17.50 IL SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI

IL COMITATO MISTO CONSULTIVO ASL3

LUCIA VINCI BARBIERI

Coordinatore Comitato Misto Consultivo Asl3 2016-2019

ORE 18 LE ESPERIENZE CON GLI ENTI LOCALI

IL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO A BUSALLA

LORIS MAIERON

Sindaco di Busalla

I SERVIZI PER LE AREE INTERNE

GIUSEPPE GIOVANNI ISOLA

Sindaco di Rovegno

ORE 18.10 L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO

IL DOCUMENTO STRATEGICO DI ASL3

STEFANO GREGO

Direttore Dipartimento Tecnico-Amministrativo Asl3

ORE 18.30 L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SVOLTA NEL 2019

PRESENTAZIONE NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE 2020-2022

SILVIA SIMONETTI

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Asl3

ORE 18.50 L’AUDIT COME PROCESSO DI VERIFICA DELLE PROCEDURE AZIENDALI E DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

LUIGI BERTORELLO

Direttore Amministrativo Asl3

ORE 19.10

CONCLUSIONI

