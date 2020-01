Stamattina rivolta dei detenuti nel carcere di Marassi

I reclusi hanno tentato di opporsi a una perquisizione ordinaria (nel corso della quale è stato trovato anche un caricabatterie per cellulare) e solo alle 12 la polizia penitenziaria è riuscita a riportare la calma. De Fazio (Uilpa): <Il Governo dia un segnale o sarà mobilitazione>

“Nelle polveriere (in ogni accezione) dimenticate delle carceri, ormai, per la Polizia penitenziaria e gli operatori che rappresentano lo Stato diviene un percorso di guerra anche il disimpegno delle attività quotidiane necessarie a garantire la sicurezza e l’ordine, quale presupposto indispensabile per conferire alla pena i crismi di cui all’art. 27 della Carta costituzionale”.



È quanto dichiara Gennarino De Fazio, per la Uilpa Polizia Penitenziaria, nel dare notizia di disordini all’interno del penitenziario di Genova Marassi. De Fazio spiega: <Stamattina, solo perché la Polizia penitenziaria “si è permessa” di procedere a una perquisizione ordinaria, prevista dal regolamento interno come di routine, in due camere detentive, dove peraltro è stato rinvenuto un carica batterie per telefoni cellulari (oggetto di cui non è consentito il possesso), gli undici detenuti che le occupavano hanno inscenato una violenta protesta lanciando fornelletti del gas e altri oggetti all’indirizzo degli agenti. Solo verso le ore 12.00, grazie alla professionalità degli uomini della Polizia penitenziaria intervenuti, la situazione è stata ricondotta alla normalità, questa volta, senza particolari conseguenze per operatori e detenuti>.

<È di ogni evidenza, tuttavia, – incalza il sindacalista – che il ministro Bonafede e il governo tutto non possano continuare a far finta di nulla. Mentre si blocca la prescrizione e si inaspriscono le pene per alcuni reati non si può continuare a bypassare il problema carceri, con il sovraffollamento che continua a lievitare di mese in mese e, soprattutto, un sistema gestionale “a custodia aperta” che non garantisce la sicurezza e rende di fatto invivibili le carceri per gli stessi reclusi>.

<Per quanto ufficialmente riferito dal Capo del DAP Basentini anche nel corso dell’audizione in commissione parlamentare antimafia resa il 6 giugno 2019 – afferma ancora il segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria –, la riorganizzazione dei circuiti detentivi e dei sistemi custodiali sarebbe pronta e allo studio degli uffici ministeriali da prima dell’estate scorsa; allora viene da pensare che pure su una materia delicata come quella delle carceri nel governo possano vigere i veti incrociati rispetto ai quali per qualcuno è meglio non decidere. Ma di certo, fra continue aggressioni al personale, disordini e, per non farsi mancare nulla, non rarissime evasioni, è a rischio la tenuta dell’intero sistema>.

<Allora – conclude De Fazio –, Bonafede e il governo diano un segno tangibile della loro attenzione al problema, altrimenti non ci potremmo esimere dall’avviare ogni forma di mobilitazione utile a sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica>.

