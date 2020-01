Gare proibite di auto, già 20 multe a Quarto Alta

Incidenti, mezzi posteggiati danneggiati, cittadini allarmati. L’assessore Stefano Garassino annuncia in consiglio comunale: <Scattati i controlli e le sanzioni>

Un grave incidente, con due ventenni finiti all’ospedale qualche giorno fa. Poi decine di denunce da parte dei cittadini che, soprattutto nel fine settimana, convivono col rombo dei motori e con lo stridio delle frenate. A Quarto Alta, di notte, le strade si trasformano in piste, con pericolo per i passanti, per le auto e le moto che transitano per caso e per gli stessi “corridori” che si sfidano su salite, discese e curve.

A portare nell’aula del consiglio comunale, con un’interrogazione, è stato il consigliere leghista Federico Bertorello, avvisato dai consiglieri del Municipio Levante, in particolare Fabrizio Allegranza.

L’assessore Stefano Garassino ha spiegato in consiglio che la polizia locale sta intervenendo a seguito delle segnalazioni. Già una ventina le sanzioni e i controlli continuano.

