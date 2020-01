Via libera dell’assessore Fassio al “Muro della Gentilezza”

L’assessore ai servizi sociali, rispondendo a un’interpellanza di Marta Brusoni (Vince Genova) in consiglio comunale, ha detto di essere favorevole all’iniziativa che in tutta Italia consente a chi vuole donare abiti usati di lasciarli in un sito dove chi ne ha bisogno possa prenderli

Fassio ha risposto a Brusoni di aver visto proprio ieri, accanto alla stazione ferroviaria di Sestri, un’iniziativa spontanea.

<Siamo tutti d’accordo, io per prima, che si tratta di iniziative lodevoli che favoriscono il riutilizzo di abiti che non mettiamo – ha detto Fassio -, in particolare le persone bisognose hanno necessità di scarpe, proprio quelle che, purtroppo, si donano meno. Sono favorevoli a fare un’iniziativa anche su base municipale. Verifichiamo la presenza di spazi opportuni e anche di organizzioni, associazioni o volontari che possano collaborare a fare in modo che l’iniziativa sia ordinata, organizzata e pulita>.

L’iniziativa spontanea nata a Sestri e in altri luoghi della città era stata smantellata nel settembre scorso su richiesta della capogruppo della Lega al Municipio VI, Teresa Lapolla.

È poi ripreso in silenzio, nonostante l’azione messa in atto, sempre in volontariato, attuando di fatto un’iniziativa che si è sviluppata in Iran, Cina, India, Svezia, allargandosi poi all’Italia e alla gran parte dei Paesi del mondo. I muri appendiabiti si diffondono a macchia d’olio. Con una sola regola, la solidarietà, e un motto che li accomuna: chi ha bisogno prende, chi non usa più, lascia.

In copertina: uno dei muri della gentilezza presenti in altre città



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...