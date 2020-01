Viabilità, i cittadini della Valle Stura manifesteranno giovedì davanti alla Prefettura

Protesta <per far sentire la nostra voce in maniera civile>. Ben accetti gli striscioni. Lo stesso giorno incontro dei sindaci della vallata con il prefetto Carmen Perrotta

<Il 16 gennaio alle 16 i nostri sindaci incontreranno il Prefetto a Genova.

L’idea è di cogliere l’occasione per fare un presidio davanti alla sede della Prefettura in modo tale da fare sentire le nostra voce, in maniera civile, riguardo alla drammatica situazione dei trasporti nella nostra zona. Sono ben accetti striscioni>. L’appello è stato lanciato dal gruppo Facebook Viabilità Valli Stura e Orba e dal Comitato Difesa trasporti Valle Stura e Orbache che, oltre alla pubblicazione sui social, hanno diffuso anche manifestini sul territorio per invitare i cittadini a partecipare.

<Vi chiediamo di partecipare il più numerosi possibile, – spiegano gli organizzatori della manifestazione – perché i numeri in questo caso sono fondamentali>. L’iniziativa, come è spiegato dal volantino, non ha connotazioni politiche ed è a supporto delle richieste che i Sindaci porteranno al tavolo.

