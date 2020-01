Alcuni lettori ci segnalano di essere rimasti in coda sulla A10 nell’area dell’Autogrill di Varazze, fermati dalla Polizia Stradale. Secondo il sito della Società Autostrade è in atto una “scorta per verifica tecnica”. I veicoli sono stati fatti ripartire dalla Polstrada alle 18:20.

Come vedete nella foto, un camion delle manutenzioni è fermo davanti all’auto della polizia stradale.

Articolo in aggiornamento.

Foto di Francesca Pongiluppi

