Chiuso il casello di Genova Est per lavori di manutenzione, dalla sera del 15 gennaio

Le chiusure sono previste fino al 24 gennaio e saranno in atto dalle 22 alle 6 del mattino successivo

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Genova est, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-in entrata verso Genova, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 gennaio;

-in uscita per chi proviene da Sestri Levante, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 gennaio;

-in entrata verso Sestri Levante, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 gennaio;

-in entrata verso Genova, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 gennaio;

-in uscita per chi proviene da Sestri Levante, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 gennaio;

-in uscita per chi proviene da Genova, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 gennaio.

