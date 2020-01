Mit: 200 le gallerie autostradali non a norma con le direttive europee. 42 a Genova

Sono 109 quelle in concessione a Aspi, mentre 90 sono in concessione ad altre società, le gallerie non a norma con la direttiva europea 54 del 2004

Intanto Aspi liquida Spea per quanto riguarda <le attività di direzione e progettazione lavori>, che gestirà direttamente

Il dato relativo alle gallerie non a norme sta scritto in un documento la “Commissione Gallerie” del Mit (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che è stato acquisito oggi dalla Guardia di finanza. Quelle liguri sono gestite da Aspi sono ben 50 e di queste ,a maggior parte (42) sono nell’area metropolitana di Genova.

Secondo Aspi il mancato adeguamento <portato a termine per il 90%> non riguarda la sicurezza strutturale.

Intanto il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, nella seduta di ieri, ha conferito mandato all’amministratore delegato Roberto Tomasi di dare <rapido avvio alla gestione diretta delle attività di progettazione e direzione lavori, finora affidate a Spea – si legge in una nota dell’azienda, attraverso l’istituzione di una specifica “business unit/divisione” di ingegneria dedicata, a riporto del direttore generale, che potrà avvalersi di tutti i necessari supporti esterni da selezionare, di volta in volta, secondo le procedure previste dalle vigenti normative. La riforma gestionale rientra nell’ambito del processo di trasformazione di Autostrade per l’Italia, già avviato nel corso del 2019>.

L’interruzione dei rapporti tra Aspi e Spea, <con riferimento alle attività di direzione e progettazione lavori – continuano ad Autostrade per l’Italia -, verrà gestito con modalità tali da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività in corso>.

