Imbratta palazzo storico, pizzicata in flagrante dai CC di Maddalena

Ha avuto la pessima idea di andare ad esprimere la propria arte di strada a breve distanza dalla caserma dei carabinieri. È stata colta in flagrante e ora i militari dell’Arma stanno lavorando per “attribuirle” altri “capolavori”

Venticinquenne graffittara colta con le mani sulla bomboletta spray in vico di San Marcellino mentre scriveva “noise” (rumore) in inglese sul muro di un palazzo storico, palazzo Cambiaso, all’angolo tra San Marcellino e via al Ponte Calvi dove si trova, appunto, la caserma dei carabinieri della Maddalena. E.J., venticinquenne genovese, nullafacente, pregiudicata sempre per imbrattamento di beni architettonici di valore, è stata denunciata dai militari dell’arma. Si definisce “artista di strada”.

Ora i carabinieri, denunciata la ragazza per l’azione compiuta davanti ai loro occhi e appreso che quello della scritta è il suo stile, stanno confrontandolo con quello delle molte scritte che sono comparse nel centro storico e potrebbero denunciarla per quelle che le verranno attribuite.

