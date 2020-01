Un’altra ondulina si stacca in galleria, stavolta sulla A10

Segnalata da un automobilista ai vigili del fuoco. Aspi: <Di solito si staccano perché urtate da camion>

A chiamare il centralino dei vigili del fuoco è stato un automobilista di passaggio, che ha segnalato il distacco di un pezzo di ondulina in A10, nella galleria Maxetti, all’altezza di Arenzano. Per fortuna nessun mezzo è stato interessato dal crollo. Secondo Aspi, che ha fatto intervenire i propri tecnici per la rimozione, <l’ondulina è stata ritrovata sul marciapiede sottostante la parete laterale>.

<In genere distacchi di questo tipo si devono a urti da transito di mezzi pesanti – proseguono alla Società Autostrade -. Dai controlli tecnici effettuati non è stato riscontrato alcun rischio di distacco alla volta. Il personale di Aspi ha rimosso il pezzo dal marciapiede senza alcuna ripercussione sul traffico».

