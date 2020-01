Gestione del ponte, Bucci: “Mi hanno detto di cominciare a parlare con Autostrade”

Il Sindaco: <Sulla concessione non so assolutamente nulla e non faccio commenti su questo discorso. Dobbiamo cominciare a parlare con qualcuno che si occuperà della manutenzione e mi hanno detto in maniera informale di parlare con Aspi>

Chi gestirà il nuovo ponte sul Polcevera? <In maniera non ufficiale mi hanno detto che devo iniziare a parlare con Autostrade>: lo ha detto, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine di una conferenza stampa su altro tema, il sindaco e commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Marco Bucci.

I giornalisti hanno chiesto a Bucci se secondo lui sarà confermata la concessione. <Non so assolutamente nulla – ha detto il primo cittadino -. Sapete che non è il mio lavoro e io non faccio commenti su questo discorso>.

<Mi è stato già detto parecchie volte che in maniera informale che noi dovremmo parlare con Autostrade – ha proseguito il primo cittadino -. Qual è il problema: noi dobbiamo parlare con qualcuno che si occupi della manutenzione, con qualcuno che deve cominciare a lavorare la manutenzione da adesso perché poi ci sono alcuni mesi di studio sul ponte, non so quanti, e quindi bisogna cominciare da prima a lavorare. Chiunque prenda il ponte deve cominciare a lavorare da adesso, a ragionare sul ponte, su come viene fatto, sui sistemi di manutenzione per capire come si fa>.

