Volpara, chiuse le fosse maleodoranti: la spazzatura viene portata via subito

Il test del Comune, spiega il sindaco Marco Bucci, è cominciato il 16 dicembre e sta procedendo con successo. Una buona notizia per i residenti della zona che convivevano da decenni con l’odore dei liquami che si formavano proprio nelle fosse

Da innumerevoli anni gli abitanti della zona della Volpara lamentavano la convivenza quotidiana con l’odore dei liquami che fuoriuscivano dalle fosse in cui la spazzatura veniva lasciata a “decantare”. Non si sa nemmeno perché si sia scelto di creare una bomba igienica di quel tipo: inevitabile la fermentazione dei rifiuti. Cancellare le fosse è l’uovo di Colombo, ma nessuno ci aveva mai pensato.

<Dal 16 dicembre, giorno in cui è cominciato il test – spiega il sindaco Marco Bucci – le fosse non vengono più usate. I rifiuti che arrivano con i camion non vi vengono più depositati, ma vengono immediatamente caricati su camion più grossi che li portano via>. Il test va avanti, quindi, da quasi un mese e ha dato buoni risultati: si andrà avanti così.

Una delle fosse quando erano in attività

Aggiornamento: Cristina Lodi, capogruppo del Pd in consiglio comunale, ci invia queste foto dei silos che dice essere di stamattina e invita al Sindaco a visitare la Volpara. <Da due mesi aspettiamo la commissione su Amiu in Consiglio – aggiunge Lodi -, ma ancora non è stata programmata>.





Per quanto riguarda i problemi nella raccolta dei rifiuti e di pulitoria che si sono verificati nel mese di dicembre e all’inizio di gennaio, il Sindaco spiega che è stato deciso di modificare l’organizzazione territoriale per migliorare il controllo: <La città è stata divisa in 14 distretti che seguiranno i 9 Municipi – spiega Bucci -. Alcuni municipi il cui territorio è particolarmente complesso e disomogeneo (come il Centro Est, n. d. r.) ne avranno due. Serve gente che controlli il territorio>.

