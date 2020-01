Lotteria Italia, a Genova solo 4 premi da 20 mila euro. I numeri vincenti

A fare la parte del leone ancora Roma, Milano e Napoli

Nessuno dei grandi premi è arrivato a Genova e area metropolitana, dove la dea bendata ha depositato solo 4 premi da 20 mila euro, tre a Genova e uno a Rapallo. Per reclamarli ci sono 180 giorni.









Roma resta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia anche per l’edizione 2019 e, ancora una volta, è l’unica a superare il milione di tagliandi (1.035.340), in calo però (-5,5%) rispetto allo scorso anno. Confermato il podio delle province con le maggiori vendite: Milano è stabile al secondo posto con circa 546mila tagliandi (+0,1%) e Napoli è ancora terza con 304mila biglietti, in aumento del 2,9%. In top five ci sono anche Bologna (229.730, 0,1%) e Torino (226.460, +3,2%).

Sei i mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto, spiega Agipronews, può anche essere spedito direttamente all’Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

