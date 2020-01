Il fotografo Stefano Goldberg scompare camminando sulle sue montagne

In copertina: foto di Raffaella Castagnoli

Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 15 gennaio. Era il fotografo di Renzo Piano e di molte grandi aziende nazionali. Fotografò la nascita dell’Expo. Suo il prezioso archivio Publifoto

Forse lui stesso avrebbe voluto così, potendo scegliere non il giorno, ma il posto e la circostanza. Stefano Goldberg è morto ieri sui sentieri di Punta Martin, là da dove con un solo colpo d’occhio si abbraccia mezza Liguria, da Pra’ fino al promontorio di Capo Mele. Là dove la luce è sopra a tutto, Là dove ci sono la luce e la musica del silenzio. A volte ci arrivava a piedi, a volte in bici.

Punta Martin – © 2015 Stefano Goldberg

Si è sentito male mentre camminava da solo. Poco dopo è arrivato un gruppo di escursionisti, tra cui un medico che ha tentato la rianimazione, ma per Stefano non c’era già più nulla da fare.

Lascia la mamma e un fratello. Lascia tanti amici che ieri si sono passati la notizia sottovoce, come Stefano era sempre: sottovoce. Quasi ci fosse ancora tempo e modo perché arrivasse una miracolosa quanto impossibile smentita.

Stefano Goldberg era un grande fotografo, un artista e al tempo stesso un artigiano della fotografia. Aveva fotografato i cantieri dell’Expo che hanno trasformato per sempre il waterfront della città.

©1989 Stefano Goldberg

Genova, Cantiere Expò ’92

©1990_Stefano Goldberg – Cantiere Expò_’92

Costruzione Acquario

©1991_Stefano Goldberg – Cantiere Expò_’92

Costruzione Piazza delle Feste – Mamyia 4,5×6

Aveva lavorato spesso per Renzo Piano, lavorava per molte prestigiose aziende nazionali. Gli amici lo ricordano con le scarpe da trekking ai piedi o con la chitarra in mano. O alle cene in strada in vico Mele, per ribadire l’uguale importanza di vivibilità e inclusione. Oppure al Liguria Pride, con la macchina fotografica, per raccontare i diritti.

Funerali di Don Gallo – © 2013 Stefano Goldberg

Amava la sua famiglia, i gatti e la musica. Rispettava e sosteneva gli amici.

Stefano nel centro storico con il collega e amico di sempre Michele Rossi e l’amica Elisabetta Bozzo

Suo l’immenso e straordinario archivio Publifoto, che ora le istituzioni genovese dovrebbero stare attente ad acquisire, perché non si disperda.

PUBLIFOTO – Sala di posa riproduzioni – 2 dicembre 2013

Ricordiamo qui le foto del funerale di Fabrizio De André, che ci concesse.

© 2011 – Michele Rossi

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...