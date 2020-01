Frontale in via 30 Giugno, 4 feriti

Le loro condizioni sono sono gravi: non sono in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa per i soccorsi, per i rilievi e per le operazioni di spostamento e recupero delle carcasse dei mezzi

Grave incidente, alle 17:15, in via 30 Giugno, in Valpolcevera. Quattro i feriti a seguito dello scontro tra due auto. Si tratta di due uomini di due donne, tutti soccorsi in codice giallo dalle ambulanze e dall’auto medica inviata dal 118 e trasportati all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto: la polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente, in cui le due auto si sono scontrate frontalmente.

