Fuga di gas in corso Perrone, bloccati il transito e i lavori del ponte

Il metano sta fuoriuscendo dalle tombinature sulla sede stradale. Per ragioni di sicurezza sono stati bloccati anche i lavori al ponte sulla A10. Si sta attendendo l’intervento dell’Iren per gli scavi

In questo momento i vigili del fuoco stanno intervenendo in corso Perrone per una grossa perdita di gas.

Le operazioni di Iren saranno tenute in sicurezza per il tempo necessario da una squadra dei Vigili del fuoco.

La Struttura Commissariale conferma l’interruzione temporanea dei lavori nel cantiere lato ponente per sicurezza decisa dai vigili del fuoco.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...