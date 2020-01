Da domani chiuso per lavori un tratto di via Chiaravagna

Da domani, martedì 7 gennaio, dalle ore 8, nuova chiusura completa di via Chiaravagna tra via dell’alloro e il ponte pedonale che porta in via Gaggero (per almeno 10/14 giorni) per consentire la messa in atto delle lavorazioni più complesse. Ne dà notizia l’assessore municipale del Municipio Medio Ponente Massimo Romeo.

<Presumibilmente da lunedì 20 gennaio avverrà la riapertura della viabilità a senso unico alternato (una corsia) con regolamentazione tramite impianto semaforico, e contestuale prosecuzione dei lavori> spiega Romeo.

