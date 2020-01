Il giallo della lamiera fotografata sulla carreggiata. Ma per Autostrade era in tratto chiuso

Fotografata ieri nel tratto a doppio senso di marcia in A26, era in realtà stata rimossa e riposta in un altro tratto, chiuso al traffico, in attesa di essere smaltita. Chi la ha spostata?

È giallo sull’ondulina caduta in A26, la cui foto è stata postata ieri sera in un gruppo Facebook della zona. Secondo Autostrade era stata rimossa e poggiata in un tratto della carreggiata chiuso in attesa di essere caricata e portata via. La stessa versione che nella notte dava la Polstrada. La stessa polizia stradale stamattina dice di non aver registrato altri crolli nella notte.

Ora la lamiera, che nella foto si vede, invece, nel bel mezzo di una corsia, non c’è più. Non è stata segnalata da alcuno né alla polizia stradale né ad Aspi. Nessuno ci ha impattato contro. Curiosamente, solo quella foto la mostra in quel luogo. Viene il sospetto che qualcuno l’abbia presa da dove era collocata per metterla dove si vede nell’immagine, nel tratto a doppio senso per la chiusura per crollo della galleria Berté. Per poi rimetterla farla sparire.

