La #Befana porta il #freddo. Meteo Epifania, temperature fino a un grado a Genova

Quelle reali scenderanno fino a 6 gradi in città e sottozero nell’entroterra. Quelle percepite saranno molto più basse

Previsione Arpal: In prevalenza soleggiato, addensamenti di nubi basse e irregolari sul Centro e sul Ponente dalla tarda mattina con schiarite nelle ore centrali. Temperature in calo

Venti: tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali su Centro-Ponente al mattino

Mare: in calo a poco mosso ovunque

Umidità: su valori medi

Queste le temperature reali previste da Arpal. Quelle percepite saranno più basse

Limet – Qualche nube sul settore centrale, bel tempo altrove. Ventilazione debole in prevalenza da sud-est, temperature in calo, mare poco mosso.

Ecco l’animazione di GenovaQuotidiana su previsioni Ventusky che mostra prima le temperature percepite, poi quelle reali. Quelle reali (mostrate nella seconda parte del video) sono in linea con le previsioni Arpal, quelle percepite (quelle che sentiremo davvero) saranno molto più basse: fino a un grado a Genova e sotto zero nell’entroterra.

