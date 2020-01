Denunciato l’accoltellatore della notte di Capodanno a Certosa

Aveva litigato con un connazionale per futili motivi e, ubriaco, lo aveva accoltellato. L’aggredito aveva fornito le generalità dell’aggressore ai militari dell’Arma

I Carabinieri della Stazione di Rivarolo hanno denunciato per lesioni personali aggravate un cittadino marocchino, classe 1981, residente a Genova, senza occupazione e con precedenti di polizia. Il soggetto è stato identificato quale autore di un accoltellamento in danno di un coetaneo connazionale, accaduto in via Jori durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il 30enne ha sferrato una coltellata che ha colpito la vittima all’altezza dell’ascella sinistra. Trasportato presso il Villa Scassi in codice giallo, il ferito ne è stato dimesso con prognosi di venti giorni.

