Un altro furto con strappo, stavolta a Sampierdarena. Assalto alle collanine

La vittima è cittadino un senegalese aggredito in via Rolando da 4 uomini, probabilmente connazionali, che per rubargli la catenina che aveva al collo lo hanno pestato

Un cittadino senegalese ha denunciato presso la stazione carabinieri di Sampierdarena di essere rimasto vittima nella tarda serata dello scorso 29 dicembre di una rapina. Verso le ore 21.30, in via Rolando, l’uomo è stato raggiunto alle spalle da quattro suoi connazionali che dopo averlo colpito con pugni e calci gli strappavano dal collo una collana in oro, dandosi poi alla fuga a piedi. Recatasi presso l’Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, la vittima è stata giudicata guaribile in giorni 6 per le lesioni riportate.

Si aggiunge un caso ai reati predatori che si stanno moltiplicando soprattutto nella parte di ponente del centro storico e nella zona del Centro Ovest e Medio Ponente. Le vittime spesso sono stranieri. Uno dei casi più eclatanti è l’aggressione, alcune settimane fa, di un gruppo di marittimi filippini in via Gramsci.

