Turisti francesi molestano gli avventori di un locale e spintonano i CC. Arrestati

L’uomo ha anche tirato un pugno a uno dei militari intervenuti

Una coppia di cittadini francesi, in vacanza a Genova, è stata arrestata per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’uomo di 46 anni e la compagna di 43, in evidente stato di ubriachezza, hanno iniziato a dare fastidio agli altri frequentatori di un locale di corso Italia, disturbando anche gli addetti alla sicurezza che hanno richiesto l’intervento dell’Arma. I due turisti si sono scagliati sui carabinieri intervenuti, spintonandoli ed offendendoli. L’uomo ha anche sferrato un pugno al volto di un militare. Nella mattinata odierna saranno processati per direttissima.

