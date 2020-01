Poco dopo le 16 un bimbo di quattro anni è stato soccorso a Santo Stefano d’Aveto dopo essere stato caduto in un parco giochi. I vigili del fuoco lo hanno prelevato con l’elicottero e trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini. Il piccolo pare non aver battuto la testa, ma è stato comunque ritenuto opportuno trasportarlo molto velocemente al pronto soccorso e per questo è stato scelto di usare il l’elicottero Drago.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...