Poco dopo le 17, in via Gramsci, a causa di un incidente tra un’auto e una moto, un bimbo di 10 anni è rimasto gravemente ferito. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini in codice rosso, il più grave.

Sul posto la polizia locale del reparto Infortunistica che dovrà effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...