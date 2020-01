Polizia locale, richiamati i temporanei: domani la firma del contratto fino al 29 febbraio

Gli agenti di P.L., assunti a tempo pieno e determinato per fronteggiare l’emergenza del Ponte Morandi ed in servizio fino al 31 dicembre (complessivamente sono 98), devono presentarsi domani, venerdì 3 gennaio (divisi in due gruppi, alle ore 9 e alle ore 10,00) presso la sala 322 di Palazzo Albini (via Garibaldi) – 3° piano – Ufficio Concorsi, per il rinnovo del contratto fino al 29 febbraio 2020 e la contestuale presa di servizio.

Il personale, firmato il nuovo contratto di lavoro, dovrà poi presentarsi presso il Comando, piano 23, Ufficio Situazion,e per gli adempimenti successivi.

In caso di assenza nel giorno di domani venerdì 3 gennaio 2020 (visto il brevissimo preavviso) l’Ufficio Situazione della PL segnalerà poi all’Ufficio Concorsi i nominativi degli Agenti di PL che si sono presentati al Comando con il nuovo contratto, e/o le eventuali comunicazioni ricevute da parte degli impossibilitati ad adempiere alla convocazione, affichè l’Ufficio competente di Tursi ne sia tempestivamente informato.

