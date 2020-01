Minore in fuga rintracciata dalla Polfer a Principe

Gli agenti hanno trovato la diciassettenne a bordo di un treno fermo alla stazione

La minore si era allontana da una comunità di Milano

Non aveva una precisa meta una giovane minore 17enne di nazionalità nigeriana che nei gironi scorsi si è allontanata dalla comunità “Fuori Luoghi” di Milano ove era in affidamento. La ragazza si è recata nella Stazione Centrale del capoluogo lombardo ed è salita su un treno diretto in Liguria. I responsabili della comunità, appena accortisi della sua scomparsa, si sono rivolti alla Polizia Ferroviaria di Milano che ha immediatamente allertato quella di Genova fornendo la descrizione della giovane. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento dei due Compartimenti Polfer ed ai servizi predisposti nella stazione di Genova P.zza Principe la minore è stata ritrovata a bordo di un treno diretto a La Spezia. Dopo gli accertamenti di rito, la ragazza è stata riaffidata al personale della comunità.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...