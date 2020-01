Alle 17 Autostrade decide di anticipare le chiusure in A7 e A12 dalle 22 alle 20

Chiuderanno tra poco la tratta della A7 Bolzaneto-A12 direzione mare/levante e la tratta della A12 tra Genova Est (direzione ponente) e Ge Ovest-A7 Milano

Alle ore 17 la sala operativa delle Autostrade ha informato che la chiusura del tratto autostradale dell’A12 tra Genova Est direzione ponente Ge Ovest A7 Milano prevista per le ore 22 verrà anticipata alle ore 20 come la chiusura del transito della tratta Bolzaneto A12 direzione mare/levante.



La chiusura potrà determinare maggiore traffico sulla viabilità cittadina da parte dei veicoli diretti verso il casello di Genova Ovest o in direzione A7 Milano costretti ad uscire a Genova Est e rientrare al Casello di Genova Ovest e di quelli provenienti da Milano costretti a all’uscita a Ge Bolzaneto o Genova Ovest per riprendere l’Autostrada a Ge Est direzione levante.



La polizia locale ha predisposto un monitoraggio della viabilità in uscita dai caselli elencati.

